Як проіндексують пенсії у 2024 році

Для нової індексації порівняють колишню зарплату пенсіонера та теперішню середню зарплату. В залежності від співвідношення нараховують такі бали:

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зарплата дорівнює середній – 10 балів;

менше середньої – 8 балів;

більше середньої – 12 балів.

Потім бали сумуються за всю кількість років. До слова, якщо особа досягнула 65 річного віку і має повний стаж, її пенсія не може бути меншою ніж 40% від зарплати.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсії в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2500 гривень.

Вона наголосила, що люди з таким самим стажем, які вийшли на пенсію у 2019 році, отримують 5 тисяч гривень. Суттєво проіндексувати виплати наступного року не вдасться, тому що на це потрібно близько 300 мільярдів гривень, а держава виділила всього 100 мільярдів гривень.

Тож акцент будуть робити на тих особах, які отримують найменші виплати (близько 60% пенсіонерів).

Як зміниться мінімальна пенсія у 2024 році

З 1 січня 2024 року зросте прожитковий мінімум з 2 093 гривень до 2 361 гривні. У зв'язку з цим одразу зростуть пенсії та інші соцвиплати, які від нього залежать.

Як зміняться пенсії:

мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна пенсія – з 20 930 до 23 610 гривень;

вартість стажу понад норми – з 20,9 до 23,6 гривні.

Зауважимо! Нова індексація пенсій пройде 1 березня 2024 року для більшості українців.