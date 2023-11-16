Как проиндексируют пенсии в 2024 году

Для новой индексации сравнят прежнюю зарплату пенсионера и нынешнюю среднюю зарплату. В зависимости от соотношения насчитывают следующие баллы:

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зарплата равна средней – 10 баллов;

меньше средней – 8 баллов;

больше среднего – 12 баллов.

Затем баллы суммируются за все количество лет. К слову, если лицо достигло 65 лет и имеет полный стаж, его пенсия не может быть меньше 40% от зарплаты.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Наименьшая индексация будет у людей, которые вышли на пенсии в последние три года, потому что их выплаты соответствуют рынку. В отличие от людей, которые получили пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, то человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года. Индексация пенсий проводится на уровень инфляции в соответствии с последними тремя годами. То есть системно занижали пенсию такой категории граждан. И в результате у нас есть люди, которые получают 2500 гривен.

Она подчеркнула, что люди с таким же стажем, вышедшие на пенсию в 2019 году, получают 5 тысяч гривен. Существенно проиндексировать выплаты на следующий год не удастся, потому что на это нужно около 300 миллиардов гривен, а государство выделило всего 100 миллиардов гривен.

Так что акцент будут делать на тех лицах, которые получают наименьшие выплаты (около 60% пенсионеров).

Как изменится минимальная пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года вырастет прожиточный минимум с 2 093 гривен до 2 361 гривны. В связи с этим сразу вырастут пенсии и другие соцвыплаты, которые от него зависят.

Как изменятся пенсии:

минимальная пенсия – вырастет с 2 093 до 2 361 гривны;

максимальная пенсия – с 20 930 до 23 610 гривен;

стоимость стажа сверх нормы – с 20,9 до 23,6 гривны.

Заметим! Новая индексация пенсий пройдет 1 марта 2024 для большинства украинцев.