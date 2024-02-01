У держбюджеті вистачить коштів для призначення житлових субсидій

У держбюджеті передбачена достатня кількість коштів для виплати субсидій на житлово-комунальні послуги. Їх виплачуватимуть, навіть якщо тарифи на комунальні послуги зростуть і державі доведеться компенсувати населенню більші суми.

Чи будуть субсидії

Міністерство соціальної політики повідомило, що виділених коштів достатньо, і субсидії призначатимуться на певний період. Проте деякі громадяни можуть втратити право на субсидії в разі виконання певних умов.

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У таких випадках відновити виплати можливо, але деяким субсидіантам доведеться самостійно оплачувати комунальні послуги.

Чому можуть позбавити субсидії:

однією з причин може бути наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ повинні регулярно повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів.

! Якщо є документальне підтвердження затримки зарплати або пенсії, що призвело до невчасного сплати, борг не буде нараховуватися. У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Крім того, іншими причинами для скасування субсидії можуть бути:

Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг проводиться на конкретне житло.

Смерть особи, якій надавалися пільги.

Вказання неправдивого розміру доходу. Фінансовий моніторинг може виявити недостовірну інформацію про дохід. Якщо ви робите значні покупки або маєте велику суму на депозиті, це може призвести до позбавлення вас пільг.

Як оформити чи поновити субсидію

Для отримання субсидії, слід дотримуватися наступних кроків:

Складіть заяву, використовуючи визначений шаблон. При наявності додайте копію договору оренди житла. Заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї (дивіться приклад тут). Розширте заяву додатковими довідками про пільги, якщо вони доступні.

Також можна легко оформити субсидію онлайн через застосунок "Дія" або на вебсайті Пенсійного фонду. Зробити це можна в кілька кроків: