Субсидії 2025: хто може отримати і який розмір виплат

Певні категорії українців можуть оформити субсидії. Вони дозволять менше сплачувати за комуналку.

Які субсидії доступні українцям

Українці можуть розраховувати на житлову субсидію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цю державну допомогу надають адресно для відшкодування таких витрат:

з оплати житлово-комунальних послуг;

на управління багатоквартирним будинком;

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового пального.

Субсидію можна отримати для оплати постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами. Її розраховують окремо на такі періоди:

на неопалювальний сезон – від 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон – від 1 жовтня до 30 квітня;

для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення – від 16 жовтня до 15 квітня включно.

Разом з цим допомогу можна отримати не лише до старту опалювального сезону чи на його початку, а й всередині. Що стосується субсидії на придбання твердого пічного побутового пального, то її призначають один раз на календарний рік.

Який розмір субсидії

Розмір субсидії розраховують індивідуально. Відомо, що визначаючи, чи має право домогосподарство на житлову субсидію, обчислювався дохід домогосподарства з урахуванням заробітної плати після сплати ПДФО. Тепер же з доходу відніматимуть ще й військовий збір.

Тож, якщо дохід членів домогосподарства залишився незмінним від минулого року, то після того, як від нього віднімуть більшу суму податків, він зменшиться.

Водночас у ПФУ уточнили, що одноразова державна грошова допомога "Зимова єПідтримка" та кошти, повернені від покупок товарів у межах програми "Національний кешбек", не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку житлових субсидій.

Як подати документи для призначення субсидії

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:

Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через Дію.