Дуже легко втратити: українців можуть позбавити субсидій

19 червня 2023, 18:07
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Джерело:

Мінсоцполітики

Українці можуть дуже легко втратити свої субсидії, якщо вони не виконують свої обов'язки перед державою. Є чотири основних причини, чому у людей забирають знижку на комуналку.

Кого можуть позбавити субсидії

Українці, які витрачають 15% свого щомісячного прибутку на комуналку, мають право на субсидію. У Мінсоцполітики розповіли, чому людей можуть позбавити субсидії:

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  • Велика житлова площа

Якщо розмір житлової площі перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для приватних будинків – виплати не нарахують.

  • Здійснена велика покупка

У випадку, якщо протягом року будь-який член родини здійснить покупку на понад 50 тисяч гривень або купить земельну ділянку чи інше нерухоме майно, це стане підставою позбавити сім'ю субсидії. 

  • Борги за комуналку

Людина не виплачує свій борг за комунальні послуги понад три місяці, може лишитися без виплат. Проте їх можуть продовжити за умови підтвердження сплати заборгованості. 

  • У вашій власності більше одного житла або автівки

Мова йде про транспортний засіб який випустили менш як 5 років тому, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.

Проте це не усі причини позбавлення субсидії. Таким чином, причинами ще є:

  • якщо на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму;
  • коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;
  • або є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;
  • члени родини чи домогосподарства є боржники за аліментами.

Як отримати знижку 100% на сплату комуналки

Українські пенсіонери, які мають заслуги перед державою, можуть не платити за деякі комунальні послуги. Однак йдеться лише про тих осіб, у яких середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3 760 гривень:

  • житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
  • комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);
  • паливо та зріджений газ.
Автор: Тетяна Стельмах