Шмигаль розповів чи є гроші на субсидії у 2025 році

Уряд затвердив бюджет на наступний рік. Більша частина коштів буде спрямована на оборону України.

Чи будуть субсидії у 2025

Україна збільшить фінансування на закупівлю дронів, техніки та зброї у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Також уряд визначив соціальні сфери, які буде профінансовано. Зокрема, у наступному році відбудеться індексація пенсій.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На субсидії виділяємо більше 40 мільярдів гривень, що дозволяє підтримати всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.

Також будуть вкладені кошти у:

розширення програми "Доступні ліки";

підвищення зарплат викладачам.

Окремо Шмигаль подякував партнерам за фінансування невійськових сфер.

Завдяки ефективній роботі з партнерами ми продовжимо відбудову України та модернізацію нашої інфраструктури,

– зауважив Шмигаль.

Зверніть увагу! Витрати на оборону складають більшу частину бюджету України у наступному році.