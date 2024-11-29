Шмигаль розповів чи є гроші на субсидії у 2025 році
Уряд затвердив бюджет на наступний рік. Більша частина коштів буде спрямована на оборону України.
Чи будуть субсидії у 2025
Україна збільшить фінансування на закупівлю дронів, техніки та зброї у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Також уряд визначив соціальні сфери, які буде профінансовано. Зокрема, у наступному році відбудеться індексація пенсій.
На субсидії виділяємо більше 40 мільярдів гривень, що дозволяє підтримати всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.
Також будуть вкладені кошти у:
- розширення програми "Доступні ліки";
- підвищення зарплат викладачам.
Окремо Шмигаль подякував партнерам за фінансування невійськових сфер.
Завдяки ефективній роботі з партнерами ми продовжимо відбудову України та модернізацію нашої інфраструктури,
– зауважив Шмигаль.
Зверніть увагу! Витрати на оборону складають більшу частину бюджету України у наступному році.