Будут ли субсидии в 2025 году

Украина увеличит финансирование на закупку дронов, техники и оружия в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Также правительство определило социальные сферы, которые будут профинансированы. В частности, в следующем году состоится индексация пенсий.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На субсидии выделяем более 40 миллиардов гривен, что позволяет поддержать все украинские семьи, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг.

Также будут вложены средства в:

расширение программы "Доступные лекарства";

повышение зарплат преподавателям.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил партнеров за финансирование невоенных сфер.

Благодаря эффективной работе с партнерами мы продолжим восстановление Украины и модернизацию нашей инфраструктуры,

– отметил Шмыгаль.

Обратите внимание! Расходы на оборону составляют большую часть бюджета Украины в следующем году.