Будут ли субсидии в 2025 году
Украина увеличит финансирование на закупку дронов, техники и оружия в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Также правительство определило социальные сферы, которые будут профинансированы. В частности, в следующем году состоится индексация пенсий.
На субсидии выделяем более 40 миллиардов гривен, что позволяет поддержать все украинские семьи, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг.
Также будут вложены средства в:
- расширение программы "Доступные лекарства";
- повышение зарплат преподавателям.
Отдельно Шмыгаль поблагодарил партнеров за финансирование невоенных сфер.
Благодаря эффективной работе с партнерами мы продолжим восстановление Украины и модернизацию нашей инфраструктуры,
– отметил Шмыгаль.
Обратите внимание! Расходы на оборону составляют большую часть бюджета Украины в следующем году.