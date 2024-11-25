Субсидії у грудні: які зміни чекають на українців

В Україні наразі триває призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Зокрема з 1 грудня відбудуться деякі нововведення щодо їхнього нарахування.

Що зміниться у нарахуванні субсидій

Річ у тім, що з 1 грудня субсидії нараховуватимуть з місяця подачі документів, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Однак, якщо встигнути подати документи до початку першого місяця зими, то субсидію будуть рахувати зі старту опалювального сезону, тобто з жовтня.

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення",

– пояснює Пенсійний фонд.

Як буде враховуватися дохід

Якщо субсидію призначили не з самого початку опалювального періоду, то дохід враховується інакше.

Наприклад, для пенсіонерів враховується сума наданої пенсії за місяць, що передує місяцю, який йде до місяця з якого призначається субсидія. Тобто при подачі документів в грудні, враховується пенсія людини за жовтень.

Важливо! Щодо членів домогосподарства, які мають роботу, то враховуються виплати за два квартали, що передують місяцю, який йде перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.

Як подати документи на субсидію

Подати документи для отримання субсидії можна трьома методами: