Про що необхідно повідомляти ПФУ

Інформувати Пенсійний фонд про зміни потрібно протягом 30 днів з моменту їх настання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Курс злотого зріс та впав водночас: що з польською валютою перед вихідними

Про що потрібно повідомляти Пенсійному фонду:

зміни у складі осіб, які зареєстровані у приміщенні;

зміни у переліку послуг ЖКП, які отримує особа (або ж умов надання цих послуг);

набуття права власності на транспортний засіб (виключенням є причеп та мопед);

купівля іноземної валюти, банківських металів протягом останнього року на суму більш як 50 тисяч гривень;

набуття права власності на майно вартістю більш як 50 тисяч гривень;

одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень;

купівля облігацій внутрішньої державної позики на більш як 100 тисяч гривень;

відкриття депозиту на суму більш як 100 тисяч гривень;

перебування одного з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів;

зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;

створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо.

Зверніть увагу! Сконтактуватися зі спеціалістами ПФУ можна як онлайн, так і офлайн.