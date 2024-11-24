Про що необхідно повідомляти ПФУ
Інформувати Пенсійний фонд про зміни потрібно протягом 30 днів з моменту їх настання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Про що потрібно повідомляти Пенсійному фонду:
- зміни у складі осіб, які зареєстровані у приміщенні;
- зміни у переліку послуг ЖКП, які отримує особа (або ж умов надання цих послуг);
- набуття права власності на транспортний засіб (виключенням є причеп та мопед);
- купівля іноземної валюти, банківських металів протягом останнього року на суму більш як 50 тисяч гривень;
- набуття права власності на майно вартістю більш як 50 тисяч гривень;
- одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень;
- купівля облігацій внутрішньої державної позики на більш як 100 тисяч гривень;
- відкриття депозиту на суму більш як 100 тисяч гривень;
- перебування одного з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів;
- зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;
- створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо.
Зверніть увагу! Сконтактуватися зі спеціалістами ПФУ можна як онлайн, так і офлайн.