О чем необходимо сообщать ПФУ

Информировать Пенсионный фонд об изменениях нужно в течение 30 дней с момента их наступления, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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О чем нужно сообщать Пенсионному фонду:

  • изменения в составе лиц, которые зарегистрированы в помещении;
  • изменения в перечне услуг ЖКУ, которые получает лицо (или условий предоставления этих услуг);
  • приобретение права собственности на транспортное средство (исключением является прицеп и мопед);
  • покупка иностранной валюты, банковских металлов в течение последнего года на сумму более 50 тысяч гривен;
  • приобретение права собственности на имущество стоимостью более 50 тысяч гривен;
  • одноразовая покупка на сумму более 50 тысяч гривен;
  • покупка облигаций внутреннего государственного займа на более чем 100 тысяч гривен;
  • открытие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;
  • пребывание одного из членов домохозяйства за границей более 60 дней;
  • смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;
  • создание объединения совладельцев многоквартирного дома и тому подобное.

Обратите внимание! Связаться со специалистами ПФУ можно как онлайн, так и оффлайн.