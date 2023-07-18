Стало більше охочих: як тарифи на світло вплинули на субсидії
Через підвищення тарифів на електроенергію все більше людей хоче отримати субсидію. Суму виплат можуть збільшити в опалювальний сезон.
Збільшилася кількість охочих оформити субсидії
Посадовиця Леся Забуранна розповіла, що дійсно кількість бажаючих оформити субсидію збільшилася через нові тарифи.
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Звичайно, зі збільшенням тарифу на електроенергію люди трохи збільшили й подачу заяв на отримання субсидії, але враховуючи, що зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення, то кількість людей, які потребують на покращення свого матеріального стану через отримання субсидії не є критичним стрибком.
Проте коли розпочнеться опалювальний сезон ймовірно зросте кількість охочих оформити пільги та і самі суми субсидії.
Влітку вона в середньому становить 300−400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи зростання цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте,
– наголосила вона.
Механізм призначення субсидії максимально спростили та автоматизували додала чиновниця.
Як оформити субсидію
Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно:
- Насамперед зверніться до місцевого ЦНАПу, сільради чи скористайтеся послугою онлайн у Дії.
- Для того, щоб зробити це онлайн, потрібно зайти на сайт Дії, авторизуватися, а потім обрати опцію "Послуги".
- Після цього варто натиснути на функцію "Заява на субсидію", а потім на "Подати заяву".
- Вкажіть свій сімейний стан, місце проживання та чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги.
- Не забудьте зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати.
- Впишіть свій IBAN рахунку, або вкажіть національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії.
- Обов'язково вкажіть дані про доходи тощо.