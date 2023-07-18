Стало більше охочих: як тарифи на світло вплинули на субсидії

Через підвищення тарифів на електроенергію все більше людей хоче отримати субсидію. Суму виплат можуть збільшити в опалювальний сезон.

Збільшилася кількість охочих оформити субсидії

Посадовиця Леся Забуранна розповіла, що дійсно кількість бажаючих оформити субсидію збільшилася через нові тарифи.

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Леся Забуранна Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Звичайно, зі збільшенням тарифу на електроенергію люди трохи збільшили й подачу заяв на отримання субсидії, але враховуючи, що зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення, то кількість людей, які потребують на покращення свого матеріального стану через отримання субсидії не є критичним стрибком.

Проте коли розпочнеться опалювальний сезон ймовірно зросте кількість охочих оформити пільги та і самі суми субсидії.

Влітку вона в середньому становить 300−400 гривень, у зимовий період це близько півтори тисячі гривень. Враховуючи зростання цін на електроенергію, така кількість претендентів на субсидію зросте,

– наголосила вона.

Механізм призначення субсидії максимально спростили та автоматизували додала чиновниця.

Як оформити субсидію

Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно: