Чи можна одночасно отримати субсидію та пільгу на комуналку — роз'яснення ПФУ
Часто українці думають, що "житлова субсидія" та "пільги на комунальні послуги" — це одна й та сама виплата. Насправді ж це дві різні пільги — стверджують у пенсійному фонді.
Пільга та субсидія — у чому різниця
І житлова субсидія, і пільги на комуналку — це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Різниця в тому, хто може отримати ці виплати та за якими критеріями їх призначають.
Читайте також: Що робити, якщо випадково подали помилкові показники лічильника газу
Житлова субсидія є грошовою підтримкою від держави для сімей, доходи яких не дозволяють їм самостійно виплатити повний обсяг коштів за використані житлово-комунальні послуги. Іншими словами, це допомога, яка залежить виключно від фінансового та матеріального положення домогосподарства: якщо ваш дохід низький, ви можете отримати житлову субсидію.
Пільга — це визначена законодавством перевага, яку надають певним категоріям осіб. Наприклад, до цих категорій входять:
- ветерани війни;
- члени сімей померлих ветеранів;
- Захисники та Захисниці України;
- постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти війни;
- багатодітні сім'ї та інші.
Навіть якщо людина підпадає під правила і тієї, й іншої допомоги, отримати їх одночасно не можна. За наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один із видів допомоги.
Комунальні послуги дорожчають
У листопаді ціни за водопостачання та водовідведення та за газ залишаться стабільними, а от вартість інших послуг може зрости.
Так, наприклад, зросте ціна за електроенергію для непобутових споживачів:
- для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": за I клас напруги — 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ, а II клас напруги — 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця": I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Ціни на газ будуть незмінними:
- 7 420 гривень за тисячу кубометрів для виробників тепла для населення;
- 16 390 гривень для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи;
Побутові споживачі палатимуть за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.
Ціни на водопостачання та водовідведення теж не зміняться. Втім, у кожному регіоні вони різні, тож переглянути їх можна за посиланням.