Чи можна одночасно отримати субсидію та пільгу на комуналку — роз'яснення ПФУ

Часто українці думають, що "житлова субсидія" та "пільги на комунальні послуги" — це одна й та сама виплата. Насправді ж це дві різні пільги — стверджують у пенсійному фонді.

Пільга та субсидія — у чому різниця

І житлова субсидія, і пільги на комуналку — це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Різниця в тому, хто може отримати ці виплати та за якими критеріями їх призначають.

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Житлова субсидія є грошовою підтримкою від держави для сімей, доходи яких не дозволяють їм самостійно виплатити повний обсяг коштів за використані житлово-комунальні послуги. Іншими словами, це допомога, яка залежить виключно від фінансового та матеріального положення домогосподарства: якщо ваш дохід низький, ви можете отримати житлову субсидію.

Пільга — це визначена законодавством перевага, яку надають певним категоріям осіб. Наприклад, до цих категорій входять:

ветерани війни;

члени сімей померлих ветеранів;

Захисники та Захисниці України;

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;

діти війни;

багатодітні сім'ї та інші.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг (в залежності від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Навіть якщо людина підпадає під правила і тієї, й іншої допомоги, отримати їх одночасно не можна. За наявності одночасно права на субсидію і на пільгу надається один із видів допомоги.

Комунальні послуги дорожчають

У листопаді ціни за водопостачання та водовідведення та за газ залишаться стабільними, а от вартість інших послуг може зрости.

Так, наприклад, зросте ціна за електроенергію для непобутових споживачів:

для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": за I клас напруги — 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ, а II клас напруги — 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ;



для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ;



для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця": I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Ціни на газ будуть незмінними:

7 420 гривень за тисячу кубометрів для виробників тепла для населення;

16 390 гривень для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи;

Побутові споживачі палатимуть за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.

Ціни на водопостачання та водовідведення теж не зміняться. Втім, у кожному регіоні вони різні, тож переглянути їх можна за посиланням.