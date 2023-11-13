Льгота и субсидия – в чем разница

И жилищная субсидия, и льготы на коммуналку – это помощь, оказываемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Разница в том, кто может получить эти выплаты да по каким критериям их назначают.

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Жилищная субсидия является денежной поддержкой государства для семей, доходы которых не позволяют им самостоятельно выплатить полный объем средств за использованные жилищно-коммунальные услуги. Другими словами, это помощь, которая зависит исключительно от финансового и материального положения домохозяйства: если ваш доход низкий, вы можете получить жилищную субсидию.

Льгота — это определенное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например, в эти категории входят:

ветераны войны;

члены семей умерших ветеранов;

Защитники и Защитницы Украины;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

дети войны;

многодетные семьи и другие.

Заметьте! Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Даже если человек подпадает под правила и той и другой помощи, получить их одновременно нельзя. При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи.

Коммунальные услуги дорожают

В ноябре цены за водоснабжение и водоотвод и газ останутся стабильными, а вот стоимость других услуг может возрасти.

Так, например, вырастет цена за электроэнергию для небытовых потребителей:

для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": за I класс напряжения - 638,6 копейки за киловатт-час по НДС, а II класс напряжения - 704,8 копейки за киловатт-час по НДС;



для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС, II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС;



для малых небытовых клиентов сетей ПАО "Укрзалізниця": I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС, II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.

Цены на газ будут неизменными:

7420 гривен за тысячу кубометров для производителей тепла для населения;

16 390 гривен для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения;

Бытовые потребители будут гореть за кубометр газа по НДС 7,96 гривны.

Цены на водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся. Впрочем, в каждом регионе они разные, поэтому пересмотреть их можно по ссылке.