За комуналку доведеться платити більше: субсидії зменшаться у травні
Джерело:ПФУ
Після завершення опалювального сезону субсидії для більшості українців будуть перераховані. Тож у травні сума допомоги може значно скоротитися.
Що буде з субсидіями у травні
Субсидія призначається з місяця звернення про призначення та до завершення опалювального сезону.
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Вона розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тобто у квітні розрахували субсидію, яку виплатять у травні, на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів опалення.
На період з 1 травня по 30 вересня, тобто неопалювальний сезон, субсидію для більшості українців автоматично перерахують. Це зроблять, якщо в людини не змінився майновий стан або склад сім'ї. Якщо такі зміни відбулися, особа має протягом 30 днів звернутися до місцевого ПФУ і повідомити про це.
Кого можуть позбавити субсидії
- Українців чиї доходи дозволяють витрачати на комунальні послуги без опалення близько 20% власного доходу. Однак, якщо в опалювальний сезон грошей на оплату комуналки не вистачає, а влітку є така можливість, то на неопалювальний сезон субсидію скасують.
- Українці з боргами на комунальні, що згодом зробили покупку на 50 тисяч гривень чи отримали у власність житло.
- Крім того, не продовжать субсидію, якщо борг за комунальні становить від 680 гривень, а платежі прострочені більше, як на 3 місяці.