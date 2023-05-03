За комуналку доведеться платити більше: субсидії зменшаться у травні

Після завершення опалювального сезону субсидії для більшості українців будуть перераховані. Тож у травні сума допомоги може значно скоротитися.

Що буде з субсидіями у травні

Субсидія призначається з місяця звернення про призначення та до завершення опалювального сезону.

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Вона розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тобто у квітні розрахували субсидію, яку виплатять у травні, на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів опалення.

Нагадаємо! Призначення субсидій регулюється Законом "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

На період з 1 травня по 30 вересня, тобто неопалювальний сезон, субсидію для більшості українців автоматично перерахують. Це зроблять, якщо в людини не змінився майновий стан або склад сім'ї. Якщо такі зміни відбулися, особа має протягом 30 днів звернутися до місцевого ПФУ і повідомити про це.

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