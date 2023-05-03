Что будет с субсидиями в мае

Субсидия назначается с месяца обращения о назначении и до завершения отопительного сезона.

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Она рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. То есть в апреле рассчитали субсидию, которую выплатят в мае, на все полученные услуги, в том числе за 15 дней отопления.

Напомним! Назначение субсидий регулируется Законом "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

На период с 1 мая по 30 сентября, то есть неотапливаемый сезон, субсидию для большинства украинцев автоматически пересчитают. Это сделают, если у человека не изменилось имущественное положение или состав семьи. Если такие изменения произошли, человек должен в течение 30 дней обратиться в местный ПФУ и сообщить об этом.

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