Що буде з цінами на газ

Тариф від Нафтогазу залишиться без змін щонайменше ще 12 місяців. Тобто поточний тариф 7,96 гривні за кубометр газу буде таким до 1 травня 2024 року.

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Нагадаємо! В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для побутових споживачів протягом війни. Відповідно ціна повинна бути зафіксованою на рівні тарифу, який діяв станом на 24 лютого 2022 року.

Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі 24 Каналу підтвердив цей факт.

Це те, що в народі називається "плата за доставку". Також не підлягає збільшенню ціна на газ для населення, ОСББ і виробників тепла для населення, яка діяла станом на 24 лютого 2022 року. З урахуванням того, що зараз монопольним постачальником для населення є державна компанія "Нафтогаз", можна впевнено казати, що ціна залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр – принаймні до завершення наступного опалювального сезону,

– пояснив Ніцович.

Що буде з цінами на воду

Ще на початку весни у НКРЕКП анонсували підвищення тарифів на воду у квітні та липні. Проте зміни у вартості так і не відбулося. Це вже друге відкладання підвищення цін.

Підвищення у 2023 році планували провести у два етапи. Очікувалося, що квітні тариф зросте в середньому на 12,3%, а у липні – ще на 14,1%.

Нині українці платять за тарифом, який був встановлений 1 січня 2022 року.

Що буде з цінами на електрику

Кабмін спільно із фахівцями активно обговорюють підвищення тарифів на електроенергію. Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів, що рішення є вимушеним.

Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня,

– пояснив посадовець.

Також він підкреслив важливість надання допомоги незахищеним верствам населення, аби покрити їм рахунки за електроенергію.

У травні ціни на електрику залишаться без змін. Українці платитимуть у цьому місяці 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годину залежно від обсягу спожитої електроенергії.

Що буде з субсидіями

У квітні завершився опалювальний сезон, що означає, що в травні субсидія зменшиться.

З 1 травня по 30 вересня – ПФУ розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, якщо у громадян не змінився майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надати протягом 30 днів інформацію про такі зміни до територіального відділення ПФУ.