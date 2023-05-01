Чи може зрости тариф на газ

Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі 24 Каналу нагадує, що наразі діє мораторій на підвищення тарифів на послуги з розподілу газу для всіх категорій споживачів.

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Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Це те, що в народі називається "плата за доставку". Також не підлягає збільшенню ціна на газ для населення, ОСББ і виробників тепла для населення, яка діяла станом на 24 лютого 2022 року. З урахуванням того, що зараз монопольним постачальником для населення є державна компанія "Нафтогаз", можна впевнено казати, що ціна залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр – принаймні до завершення наступного опалювального сезону.

Нафтогаз зафіксував тариф

Поточний тариф на газ від газопостачальника "Нафтогаз" буде зафіксованим на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

Це пов'язано з тим, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ для населення (побутових споживачів) на час війни. Відповідно ціна не повинна збільшуватись й бути зафіксованою на рівні тарифу, який був актуальним 24 лютого 2022 року

Нагадаємо! Рахунок за газ потрібно сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Як фіксований тариф впливає на економіку

Роман Ніцович зауважує, що саме на "Нафтогаз" покладена основна задача із накопичення ресурсу газу до зими – як за рахунок імпорту, так і через купівлю газу українського видобутку на ринку. Тож він додає, що стала ціна на газ приносить в першу чергу збитки для "Нафтогазу", який нині потерпає від значних втрат.

В основному сталість ціни для населення і тепловиків буде забезпечена за рахунок недоотриманих доходів "Нафтогазу", який за підсумком 2022 року одержав чистий збиток у межах 40 мільярдів гривень, а в поточному році буде ще більш збитковим. Добре це чи погано? Подібна ситуація мала місце до 2015 року, і була ключовою макроекономічною проблемою України,

– розповідає Ніцович.

Чому фіксована ціна негативно впливає на економіку

Причина цьому низька платоспроможність населення через спад економіки. Щоб ситуація покращилася, має реалізуватися один із двох чинників:

кардинально змінитися ситуація з ринком газу у Європі;

завершитися війна і відновиться платоспроможний попит.

Разом з тим, що стосується тарифів на розподіл газу, відсутність їх перегляду загрожує поглибленням кризи на газовому ринку, зростанням боргів. В операторів газорозподільних систем зросли витрати – в силу інфляційних явищ в економіці зростає вартість робіт та послуг, які вони закуповують, необхідно хоча б індексувати заробітну платню робітникам газових служб, і так далі,

– додає експерт.

Також, частина газу на покриття втрат та виробничо-технологічних витрат купується за ринковими цінами, що не відображено в тарифі. Окремі оператори ГРМ несуть додаткові витрати на відновлення мереж.

Для порівняння, в електроенергетиці переглянули тарифи і на транспортування, і на розподіл енергії. Останній – підвищуватиметься цього року у два етапи. Також передбачається рішення уряду щодо перегляду регульованих цін на електроенергію для населення.

Ситуація з тарифами на електроенергію і воду