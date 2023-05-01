Может ли вырасти тариф на газ

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии 24 Каналу напоминает, что действует мораторий на повышение тарифов на услуги по распределению газа для всех категорий потребителей.

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Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Это то, что в народе называется "плата за доставку". Также не подлежит увеличению цена на газ для населения, ОСМД и производителей тепла для населения, действовавшая по состоянию на 24 февраля 2022 года. С учетом того, что сейчас монопольным поставщиком для населения является государственная компания "Нафтогаз", можно с уверенностью говорить, что цена останется на уровне 7,96 гривень за кубометр – по крайней мере до завершения следующего отопительного сезона.

Нафтогаз зафиксировал тариф

Текущий тариф на газ от газопоставщика "Нафтогаз" будет зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Это связано с тем, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения (бытовых потребителей) на время войны. Соответственно, цена не должна увеличиваться и быть зафиксированной на уровне тарифа, который был актуальным 24 февраля 2022 года.

Напомним! Счет за газ нужно платить до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Как фиксированный тариф влияет на экономику

Роман Ницович отмечает, что именно на "Нафтогаз" возложена основная задача по накоплению ресурса газа до зимы – как за счет импорта, так и из-за покупки газа украинской добычи на рынке. Поэтому он добавляет, что постоянная цена на газ приносит в первую очередь убытки для "Нафтогаза", которая сейчас терпит значительные убытки.

В основном постоянство цены для населения и тепловиков будет обеспечено за счет недополученных доходов "Нафтогаза", который по итогам 2022 года получил чистый убыток в пределах 40 миллиардов гривен, а в текущем году будет еще более убыточным. Хорошо ли это или плохо? Подобная ситуация имела место до 2015 года, и была ключевой макроэкономической проблемой Украины,

– рассказывает Ницович.

Почему фиксированная цена отрицательно влияет на экономику

Причина этому низкая платежеспособность населения из-за спада экономики. Чтобы ситуация улучшилась, должен реализоваться один из двух факторов:

кардинально измениться ситуация с рынком газа в Европе;

завершиться война и возобновиться платежеспособный спрос.

Вместе с тем, что касается тарифов на распределение газа, отсутствие их пересмотра чревато углублением кризиса на газовом рынке, ростом долгов. У операторов газораспределительных систем выросли расходы – в силу инфляционных явлений в экономике растет стоимость закупаемых работ и услуг, необходимо хотя бы индексировать заработную плату рабочим газовых служб, и так далее,

– добавляет эксперт.

Также часть газа на покрытие потерь и производственно-технологических затрат покупается по рыночным ценам, что не отражено в тарифе. Отдельные операторы ГРМ несут дополнительные расходы на восстановление сетей.

Для сравнения, в электроэнергетике пересмотрели тарифы и на транспортировку, и на распределение энергии. Последний будет повышаться в этом году в два этапа. Также предполагается решение правительства о пересмотре регулируемых цен на электроэнергию для населения.

Ситуация с тарифами на электроэнергию и воду