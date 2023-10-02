У ПФУ розповіли про 5 видів субсидії на електроенергію: як отримати пільги

Субсидія дає змогу українцям платити за комуналку менше. Однак, такі пільги надаються не всім і регулюються відповідно до розміру платіжок.

Як платити за електрику менше

Попри те, що субсидія покриває усі комунальні послуги, пільги на електроенергію визначається окремо. Відповідно до певних обставин, кожна родина отримує індивідуальний розрахунок грошової допомоги.

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Види субсидій на електроенергію, які є зараз

Централізована гаряча вода та електроплита

Для таких сімей максимум електроенергії, яку можна використати – 230 кіловат-годин. Одна людина може отримати – 110 кіловат-годин, кожен додатковий мешканець має – 30 кіловат-годин.

Централізована гаряча вода та газова плита

Максимум, який може отримати таке господарство на місяць – 190 кіловат-годин. На одну людину виходить – 70 кіловат-годин, на кожного наступного члена родини надають 30 кіловат-годин.

Електроплита і немає централізованої гарячої води

Родина може мати – 250 кіловат-годин максимум. Значення на одну людину – 130 кіловат-годин, кожен додатковий мешканець має 30 кіловат-годин.

Немає електроплити і немає централізованої гарячої води

При умові, що у будинок надходить холодна вода, максимум складає – 220 кіловат-годин. Одна людина має – 100 кіловат-годин, кожен наступний мешканець – 30 кіловат-годин.

Як отримати субсидію

У сільській місцевості, якщо держава надає безкоштовне освітлення, норма наданої електроенергії на одну особу – 30 кіловат-годин.

Пільги на оплату комуналки можна оформити у ЦНАПі чи ПФУ. Для цього необхідно надати такий пакет документів:

заява;

посвідчення особистості;

декларація про доходи усіх членів родини, які проживають за вказаною адресою;

догові оренди або свідоцтво про право власності.

Субсидії надаються громадянам, чий розмір платіжок на 15% вищий за сумарний дохід родини. Рішення про призначення пільг приймає спеціальна комісія.