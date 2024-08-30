Субсидії у вересні: чи чекати на виплати
30 серпня 2024, 11:50Читать новость на русском
У вересні субсидії для українців продовжать нараховуватися. Проте чи виплатять їх, під питанням.
Чи виплатять субсидії у вересні
Українці продовжать отримувати субсидії у вересні. Їх можна буде витратити на оплату житлових та комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального.
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Нагадаємо! Субсидію можна оформити і на управління багатоквартирними будинками.
Що покриває субсидія
Субсидія покриває витрати на постачання та розподіл наступних послуг:
- природний газ,
- електроенергія,
- тепло,
- гаряча вода,
- централізоване водопостачання та водовідведення.
Також цього місяця будуть доступні субсидії на поводження з побутовими відходами.