Чи виплатять субсидії у вересні

Українці продовжать отримувати субсидії у вересні. Їх можна буде витратити на оплату житлових та комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального.

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Нагадаємо! Субсидію можна оформити і на управління багатоквартирними будинками.

Що покриває субсидія

Субсидія покриває витрати на постачання та розподіл наступних послуг:

  • природний газ,
  • електроенергія,
  • тепло,
  • гаряча вода,
  • централізоване водопостачання та водовідведення.

Також цього місяця будуть доступні субсидії на поводження з побутовими відходами.