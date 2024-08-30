Чи виплатять субсидії у вересні

Українці продовжать отримувати субсидії у вересні. Їх можна буде витратити на оплату житлових та комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального.

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Нагадаємо! Субсидію можна оформити і на управління багатоквартирними будинками.

Що покриває субсидія

Субсидія покриває витрати на постачання та розподіл наступних послуг:

природний газ,

електроенергія,

тепло,

гаряча вода,

централізоване водопостачання та водовідведення.

Також цього місяця будуть доступні субсидії на поводження з побутовими відходами.