Мільйони українців відчують зміни: кому у вересні уріжуть субсидії
- У вересні частина українських домогосподарств отримала зменшені субсидії через плановий перерахунок від Пенсійного фонду.
- Субсидії можуть бути скасовані через причини як смерть заявника, виявлення фактичних доходів, що перевищують задекларовані, або великі покупки членами сім'ї.
Не всі українці отримають звичні суми підтримки від держави. У вересні субсидії перерахували, і для деяких домогосподарств вони стали меншими.
Кому скоротять субсидію у вересні?
У вересні частина українських домогосподарств отримала менші суми допомоги на оплату комунальних послуг. Причина полягає у плановому перерахунку субсидій, яку провів Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.
Відповідно, якщо доходи родини зросли більш ніж на 50%, то розмір субсидії автоматично зменшили. Водночас тим, у кого прибутки впали, допомогу навпаки збільшили.
За який період звіряли доходи для призначення субсидії
Перевірку проводили шляхом порівняння доходів отримувачів за I – II квартали 2025 року з їхніми доходами за III – IV квартали 2024 року.
Коли субсидію можуть повністю скасувати?
Є ситуації, коли право на субсидію втрачається. Нині це може бути через ряд причин, як от:
- смерть заявника, на якого оформлена допомога;
- виявлення фактичних доходів, що перевищують задекларовані;
- зміна місця проживання отримувача.
Причиною відмови у субсидії може стати також велика покупка членом сім’ї на понад 100 тисяч гривень або ж борг за комунальні послуги понад 680 гривень.
Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне
Субсидію призначають лише тоді, коли витрати сім’ї на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, що розраховується індивідуально.
Загалом право на допомогу мають ті домогосподарства, для яких оплата ЖКП становить понад 15% середньомісячного доходу. Це стосується як зареєстрованих мешканців, так і орендарів чи внутрішньо переміщених осіб.