Кому скоротять субсидію у вересні?

У вересні частина українських домогосподарств отримала менші суми допомоги на оплату комунальних послуг. Причина полягає у плановому перерахунку субсидій, яку провів Пенсійний фонд, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Якою буде пенсія чорнобильців у 2026 році

Відповідно, якщо доходи родини зросли більш ніж на 50%, то розмір субсидії автоматично зменшили. Водночас тим, у кого прибутки впали, допомогу навпаки збільшили.

За який період звіряли доходи для призначення субсидії Перевірку проводили шляхом порівняння доходів отримувачів за I – II квартали 2025 року з їхніми доходами за III – IV квартали 2024 року.

Коли субсидію можуть повністю скасувати?

Є ситуації, коли право на субсидію втрачається. Нині це може бути через ряд причин, як от:

смерть заявника, на якого оформлена допомога;

виявлення фактичних доходів, що перевищують задекларовані;

зміна місця проживання отримувача.

Причиною відмови у субсидії може стати також велика покупка членом сім’ї на понад 100 тисяч гривень або ж борг за комунальні послуги понад 680 гривень.

Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне