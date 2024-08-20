За що можуть позбавити субсидії

Найбільший ризик втрати субсидії виникає через наявність боргів. Управлінським компаніям та ОСББ потрібно щомісяця повідомляти Управління соціального захисту про заборгованість споживачів.

Дивіться також Які пільги мають батьки учасника бойових дій в Україні

Ось ще кілька причин, через які може бути скасовано субсидію:

Зміна місця проживання, адже пільги розраховуються відповідно до конкретного житла. Смерть особи, яка отримувала субсидію. Неправдива інформація про розмір доходу. Фінансовий моніторинг може виявити невідповідності, наприклад, якщо ви здійснюєте великі покупки або маєте на депозиті більш як 50 тисяч гривень, це може призвести до втрати пільг.

Зауважте! Якщо існує документальне підтвердження затримки виплат зарплати або пенсії, що призвела до несвоєчасного внесення платежу, борг не нараховується. У такому випадку є можливість відновити скасовану субсидію. Для цього потрібно або погасити борг, або укласти угоду про реструктуризацію з постачальником житлово-комунальних послуг.