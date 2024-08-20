За что могут лишить субсидии

Наибольший риск потери субсидии возникает из-за наличия долгов. Управленческим компаниям и ОСМД нужно ежемесячно сообщать Управление социальной защиты о задолженности потребителей.

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Вот еще несколько причин, по которым может быть отменена субсидия:

Изменение места жительства, ведь льготы рассчитываются в соответствии с конкретным жильем. Смерть лица, которое получало субсидию. Ложная информация о размере дохода. Финансовый мониторинг может выявить несоответствия, например, если вы совершаете крупные покупки или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к потере льгот.

Обратите внимание! Если существует документальное подтверждение задержки выплат зарплаты или пенсии, что привело к несвоевременному внесению платежа, долг не начисляется. В таком случае есть возможность восстановить отмененную субсидию. Для этого нужно или погасить долг, или заключить соглашение о реструктуризации с поставщиком жилищно-коммунальных услуг.