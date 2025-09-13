Кому сократят субсидию в сентябре?
В сентябре часть украинских домохозяйств получила меньшие суммы помощи на оплату коммунальных услуг. Причина заключается в плановом перерасчете субсидий, которую провел Пенсионный фонд, сообщает 24 Канал.
Интересно Какой будет пенсия чернобыльцев в 2026 году
Соответственно, если доходы семьи выросли более чем на 50%, то размер субсидии автоматически уменьшили. В то же время тем, у кого доходы упали, помощь наоборот увеличили.
За какой период сверяли доходы для назначения субсидии
Проверку проводили путем сравнения доходов получателей за I – II кварталы 2025 года с их доходами за III – IV кварталы 2024 года.
Когда субсидию могут полностью отменить?
Есть ситуации, когда право на субсидию теряется. Сейчас это может быть по ряду причин, как вот:
- смерть заявителя, на которого оформлена помощь;
- выявление фактических доходов, превышающих задекларированные;
- изменение места жительства получателя.
Причиной отказа в субсидии может стать может стать также крупная покупка членом семьи на более 100 тысяч гривен или долг за коммунальные услуги более 680 гривен.
Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном
Субсидию назначают только тогда, когда расходы семьи на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, что рассчитывается индивидуально.
В общем право на помощь имеют те домохозяйства, для которых оплата ЖКУ составляет более 15% среднемесячного дохода. Это касается как зарегистрированных жителей, так и арендаторов или внутренне перемещенных лиц.