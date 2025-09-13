Кому сократят субсидию в сентябре?

В сентябре часть украинских домохозяйств получила меньшие суммы помощи на оплату коммунальных услуг. Причина заключается в плановом перерасчете субсидий, которую провел Пенсионный фонд, сообщает 24 Канал.

Интересно Какой будет пенсия чернобыльцев в 2026 году

Соответственно, если доходы семьи выросли более чем на 50%, то размер субсидии автоматически уменьшили. В то же время тем, у кого доходы упали, помощь наоборот увеличили.

За какой период сверяли доходы для назначения субсидии Проверку проводили путем сравнения доходов получателей за I – II кварталы 2025 года с их доходами за III – IV кварталы 2024 года.

Когда субсидию могут полностью отменить?

Есть ситуации, когда право на субсидию теряется. Сейчас это может быть по ряду причин, как вот:

смерть заявителя, на которого оформлена помощь;

выявление фактических доходов, превышающих задекларированные;

изменение места жительства получателя.

Причиной отказа в субсидии может стать может стать также крупная покупка членом семьи на более 100 тысяч гривен или долг за коммунальные услуги более 680 гривен.

Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном