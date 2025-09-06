Какие будут пенсии у чернобыльцев?

В частности пенсии по возрасту людям, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какая пенсия по инвалидности ждет людей без стажа и кто ее может получить

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. Однако в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет.

В то же время лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются:

в размере возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах; из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле).

С 1 марта 2025 года минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:

I группы – 8 839,03 гривен; II группы – 7 071,36 гривны; III группы и детей с инвалидностью – 5 450,85 гривны.

Обратите внимание! К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

Для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2024 года размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью I группы – 14308,46 гривны; для лиц с инвалидностью II группы – 11446,77 гривны; для лиц с инвалидностью III группы – 8585,08 гривен.

В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца,

– пишут в ПФУ.

Важно! Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, то размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного им за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле).

Какие льготы имеют ликвидаторы ЧАЭС?