Як призначають субсидії на комунальні послуги: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України детально роз'яснив механізм застосування соціальних нормативів при визначенні розміру субсидій на комунальні послуги. Є конкретні послуги, до яких застосовуються такі нормативи.

Особливі правила

Особливу увагу в Пенсійному фонді приділили умовам надання субсидій для будинків з комбінованими системами опалення, де використовується як теплова, так і електроенергія. У таких випадках призначення субсидій відбувається за особливими правилами.

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Для будинків з комбінованим опаленням, де окремі квартири мають автономне опалення, але також сплачують за опалення загальних приміщень, субсидія видається одночасно на обидва типи опалення:

за теплову енергію;

за електричну енергію.

В інших ситуаціях при розрахунку субсидії використовуються соціальні норми для лише одного типу опалення за вибором домогосподарства. При розрахунку субсидій у таких випадках беруться до уваги соціальні нормативи.

Як працює соціальний норматив

Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації. Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

! Для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи та витрати, що можна зробити через сайт Пенсійного фонду.

Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:

особи з інвалідністю;

непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні сім'ї.

! З 1 березня 2024 року тариф на електроенергію залишиться незмінним – 2,64 гривні за кіловат-годину для всіх споживачів, а тарифи на водопостачання можуть зрости у деяких містах з квітня.