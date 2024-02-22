Особливі правила

Особливу увагу в Пенсійному фонді приділили умовам надання субсидій для будинків з комбінованими системами опалення, де використовується як теплова, так і електроенергія. У таких випадках призначення субсидій відбувається за особливими правилами.

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Для будинків з комбінованим опаленням, де окремі квартири мають автономне опалення, але також сплачують за опалення загальних приміщень, субсидія видається одночасно на обидва типи опалення:

за теплову енергію;

за електричну енергію.

В інших ситуаціях при розрахунку субсидії використовуються соціальні норми для лише одного типу опалення за вибором домогосподарства. При розрахунку субсидій у таких випадках беруться до уваги соціальні нормативи.

Як працює соціальний норматив

Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації. Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Зауважте! Для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи та витрати, що можна зробити через сайт Пенсійного фонду.

Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:

особи з інвалідністю;

непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;

малозабезпечені сім'ї;

багатодітні сім'ї.

Важливо! З 1 березня 2024 року тариф на електроенергію залишиться незмінним – 2,64 гривні за кіловат-годину для всіх споживачів, а тарифи на водопостачання можуть зрости у деяких містах з квітня.