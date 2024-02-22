Особливі правила
Особливу увагу в Пенсійному фонді приділили умовам надання субсидій для будинків з комбінованими системами опалення, де використовується як теплова, так і електроенергія. У таких випадках призначення субсидій відбувається за особливими правилами.
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Для будинків з комбінованим опаленням, де окремі квартири мають автономне опалення, але також сплачують за опалення загальних приміщень, субсидія видається одночасно на обидва типи опалення:
- за теплову енергію;
- за електричну енергію.
В інших ситуаціях при розрахунку субсидії використовуються соціальні норми для лише одного типу опалення за вибором домогосподарства. При розрахунку субсидій у таких випадках беруться до уваги соціальні нормативи.
Як працює соціальний норматив
Субсидія вираховується з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, засновано на рішенні відповідної адміністрації. Інформація про нараховані субсидії заноситься до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.
Нововведення у сфері ЖКГ також включають мораторій на припинення надання послуг для вразливих категорій громадян, таких як:
- особи з інвалідністю;
- непрацюючі громадяни, які отримують пенсію за віком;
- малозабезпечені сім'ї;
- багатодітні сім'ї.