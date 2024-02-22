Особые правила
Особое внимание в Пенсионном фонде уделили условиям предоставления субсидий для домов с комбинированными системами отопления, где используется как тепловая, так и электроэнергия. В таких случаях назначение субсидий происходит по особым правилам.
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Для домов с комбинированным отоплением, где отдельные квартиры имеют автономное отопление, но также платят за отопление общих помещений, субсидия выдается одновременно на оба типа отопления:
- за тепловую энергию;
- за электрическую энергию.
В других ситуациях при расчете субсидии используются социальные нормы для только одного типа отопления по выбору домохозяйства. При расчете субсидий в таких случаях принимаются во внимание социальные нормативы.
Как работает социальный норматив
Субсидия рассчитывается с учетом количества фактически проживающих лиц, основано на решении соответствующей администрации. Информация о начисленных субсидиях заносится в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Нововведения в сфере ЖКХ также включают мораторий на прекращение предоставления услуг для уязвимых категорий граждан, таких как:
- лица с инвалидностью;
- неработающие граждане, которые получают пенсию по возрасту;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи.