Особые правила

Особое внимание в Пенсионном фонде уделили условиям предоставления субсидий для домов с комбинированными системами отопления, где используется как тепловая, так и электроэнергия. В таких случаях назначение субсидий происходит по особым правилам.

Читайте также Когда дом отапливается двумя энергиями: можно ли оформить субсидию

Для домов с комбинированным отоплением, где отдельные квартиры имеют автономное отопление, но также платят за отопление общих помещений, субсидия выдается одновременно на оба типа отопления:

за тепловую энергию;

за электрическую энергию.

В других ситуациях при расчете субсидии используются социальные нормы для только одного типа отопления по выбору домохозяйства. При расчете субсидий в таких случаях принимаются во внимание социальные нормативы.

Как работает социальный норматив

Субсидия рассчитывается с учетом количества фактически проживающих лиц, основано на решении соответствующей администрации. Информация о начисленных субсидиях заносится в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Обратите внимание! Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах, что можно сделать через сайт Пенсионного фонда.

Нововведения в сфере ЖКХ также включают мораторий на прекращение предоставления услуг для уязвимых категорий граждан, таких как:

лица с инвалидностью;

неработающие граждане, которые получают пенсию по возрасту;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи.

Важно! С 1 марта 2024 года тариф на электроэнергию останется неизменным – 2,64 гривны за киловатт-час для всех потребителей, а тарифы на водоснабжение могут вырасти в некоторых городах с апреля.