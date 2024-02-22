Особые правила

Особое внимание в Пенсионном фонде уделили условиям предоставления субсидий для домов с комбинированными системами отопления, где используется как тепловая, так и электроэнергия. В таких случаях назначение субсидий происходит по особым правилам.

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Для домов с комбинированным отоплением, где отдельные квартиры имеют автономное отопление, но также платят за отопление общих помещений, субсидия выдается одновременно на оба типа отопления:

  • за тепловую энергию;
  • за электрическую энергию.

В других ситуациях при расчете субсидии используются социальные нормы для только одного типа отопления по выбору домохозяйства. При расчете субсидий в таких случаях принимаются во внимание социальные нормативы.

Как работает социальный норматив

Субсидия рассчитывается с учетом количества фактически проживающих лиц, основано на решении соответствующей администрации. Информация о начисленных субсидиях заносится в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Нововведения в сфере ЖКХ также включают мораторий на прекращение предоставления услуг для уязвимых категорий граждан, таких как:

  • лица с инвалидностью;
  • неработающие граждане, которые получают пенсию по возрасту;
  • малообеспеченные семьи;
  • многодетные семьи.