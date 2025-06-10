Путін не врятує: чому "сиплються" найбільші нафтові компанії Росії
- Одна з найбільших нафтових компаній Росії "Сургутнефтегаз" зазнала рекордних збитків у 439,7 мільярда рублів у I кварталі 2025 року через західні санкції, що призвело до звільнення 3 000 працівників.
Збитки нафтогазових компаній Росії знижують доходи бюджету, ускладнюючи фінансування війни в Україні та негативно впливаючи на економіку.
Кремль продовжує розповідати про "стійку економіку" Росії, яка нібито здатна витримати будь-які санкції. А тим часом навіть близькі до Путіна компанії не можуть впоратися із фінансовими проблемами.
Які збитки несуть нафтогазові компанії Росії
Одна з найбільших нафтогазових компаній Росії "Сургутнефтегаз" у I кварталі 2025 року отримала рекордний збиток у розмірі 439,7 мільярда рублів (5,55 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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- Ще у I кварталі минулого року "Сургутнефтегаз" мала прибуток у розмірі 268,5 мільярда рублів, або 3,39 мільярда доларів.
- Однак на початку 2025 року проти компанії ввели західні санкції, які обвалили її доходи.
- Через мільярдні збитки "Сургутнефтегаз" була змушена звільнити майже 3 000 своїх працівників.
Важливо! "Сургутнефтегаз" – одна з чотирьох найбільших газових компаній Росії за обсягами видобутку. Розслідувачі вважають, що її фактично контролює оточення Путіна, а він сам може мати певні активи компанії.
Чому збитки нафтових компаній б’ють по Путіну
Видобуток і експорт нафти – головний спосіб для Росії наповнити свій бюджет. Однак санкції та кризові явища в економіці Росії завдають нафтогазовій галузі серйозних проблем. У підсумку:
- Рекордні збитки нафтогазових компаній призводять до відчутного падіння доходів російського бюджету.
- Відсутність коштів ускладнює для Путіна фінансування війни в Україні.
Небажання Росії завершувати війну має руйнівний вплив навіть на найприбутковіші галузі російської економіки,
– наголошує ЦПД.
Варто знати! Через різке падіння доходів плановий дефіцит Росії на 2025 рік вже збільшили більш ніж утричі – з 1,17 до 3,8 трильйона рублів.