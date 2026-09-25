Російська атака знищила склад мережі "Сушия": чи працюють ресторани та доставка

Внаслідок російської атаки 25 вересня було знищено склад мережі ресторанів "Сушия". Попри втрату логістичного комплексу, заклади та служба доставки компанії продовжують працювати.

Як повідомила "Сушия" у Threads, ворожий удар завдав значних збитків логістичній інфраструктурі компанії.

Які наслідки для бізнесу

Внаслідок ворожої атаки разом зі складом було знищено усі товарні запаси та пакування, яке там зберігалось.

Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу,

– додали у компанії.

Представники бізнесу запевнили, що всі їхні ресторани та доставка чекають на гостей та працюють без зупинок.

Пожежа на складі "Сушия" після обстрілу / sushiya.ua у Threads

Також компанія висловила співчуття логістичним партнерам, які зазнали втрат внаслідок обстрілу, та звернулась до клієнтів із проханням про розуміння й підтримку.

Нагадаємо, цього ж дня агресор двічі атакував цивільний продовольчий склад із логістичного партнера мережі McDonald’s у Броварському районі Київщини. Після повторного удару там спалахнула пожежа, через яку склад із продуктами згорів вщент.

Крім того, асортименту продукції Nestle в Києві стане менше. Компанія завозитиме здебільшого товари, які мають найбільший попит, а постачання менш популярних позицій скоротить. Пояснюють це труднощами з логістикою через російські удари.