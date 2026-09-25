Как сообщила "Сушия" в Threads, вражеский удар нанес значительный ущерб логистической инфраструктуре компании.

Каковы последствия для бизнеса

В результате вражеской атаки вместе со складом были уничтожены все товарные запасы и упаковка, которая там хранилась.

Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу,

– добавили в компании.

Представители компании заверили, что все их рестораны и служба доставки ждут гостей и работают без перерывов.

Пожар на складе "Сушия" после обстрела / sushiya.ua в Threads

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Также компания выразила соболезнования логистическим партнерам, которые понесли потери в результате обстрела, и обратилась к клиентам с просьбой о понимании и поддержке.

Напомним, в этот же день агрессор дважды атаковал гражданский продовольственный склад логистического партнера сети McDonald’s в Броварском районе Киевской области. После повторного удара там вспыхнул пожар, из-за которого склад с продуктами сгорел дотла.

Кроме того, ассортимент продукции Nestle в Киеве сократится. Компания будет завозить в основном товары, пользующиеся наибольшим спросом, а поставки менее популярных позиций сократит. Объясняют это трудностями с логистикой из-за российских ударов.