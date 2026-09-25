Кроме того, в Киевской области пострадал склад, которым пользуется известная сеть быстрого питания McDonald's. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как Зеленский отреагировал на российский террор

На данный момент известно о 4 погибших в результате попадания дрона в офис в Киеве. Еще 7 человек получили ранения, среди них есть ребенок.

Также в McDonald's подтвердили поражение склада.

"Можем подтвердить, что сегодня в результате российской дроновой атаки был поражен один из складов нашего логистического партнера в Киевской области. Самое главное, что никто не пострадал. На данный момент наши рестораны работают в обычном режиме. Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", – отметили там.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко впоследствии уточнил, что враг дважды атаковал продовольственный склад с холодильными камерами логистического партнера сети McDonald's. Речь о гражданском составе в Броварском районе.

В результате повторного удара вспыхнул пожар – объект с продуктами выгорел полностью. "Никакого военного объекта здесь не было – на складе хранили продукты", – подчеркнул Ткаченко.

Последствия ударов России по складу McDonald's: смотрите видео

Глава государства выразил соболезнования родным и поблагодарил экстренные службы за оперативную помощь.

Он подчеркнул, что Россия постоянно расширяет свою эскалационную операцию, выбирая в качестве целей американский и другой бизнес, дата-центры и интернет-провайдеров.

Ударный дрон против обычных продуктов. Все это подрывает возможности людей оставаться на связи, учиться, работать,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что мир обязательно должен реагировать на этот террор. По его словам, дальность действия украинского оружия и международные санкции должны действовать совместно, чтобы создать конкретные последствия для агрессора.

Последствия атаки на Киев / ГСЧС, Нацполиция

Напомним, что днем в результате атаки на Киев был также поврежден дата-центр DataGroup. Сотрудники не пострадали. Все клиентские данные сохранены, а сервисы продолжают работать с резервных площадок.

В настоящее время специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.