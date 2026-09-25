Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на зараз відомо про 4 загиблих через влучання дрона по офісу в Києві. Ще 7 людей отримали поранення, серед них є дитина.

Як Зеленський відреагував на російський терор

Глава держави висловив співчуття рідним та подякував екстреним службам за оперативну допомогу.

Він наголосив, що Росія постійно розширює свою ескалаційну операцію, обираючи мішенями американський та інший бізнес, дата-центри й інтернет-провайдерів.

Ударний дрон проти звичайних продуктів. Все це б'є по можливостях людей бути на зв'язку, навчатися, працювати,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що світ має обов'язково реагувати на цей терор. За його словами, далекобійність української зброї та міжнародні санкції повинні працювати спільно, щоб створити конкретні наслідки для агресора.

Наслідки атаки на Київ / ДСНС, Нацполіція

Нагадаємо, що вдень унаслідок атаки на Київ був також пошкоджений дата-центр DataGroup. Працівники не постраждали. Усі клієнтські дані збережені, а сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.

Наразі фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.