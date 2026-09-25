Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ

Вибухи у Києві пролунали приблизно о 14:36.

"Київ – реактивні БпЛА на місто. Перебувайте в укриттях", – писали у Повітряних силах за кілька хвилин до цього.

Згодом стало відомо, що Росія атакувала Солом'янський район столиці.

Сталося влучання БпЛА в офісну будівлю. У будівлі пошкоджений фасад та вибиті вікна.

За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі горять автівки. На жаль, виявили тіла 3 загиблих, ще 7 людей постраждали.

Зверніть увагу! Дроновий обстріл триває майже безперервно. Оперативно слідкувати за пересуванням ворожих повітряних цілей ви можете в хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що вранці Київ теж був під російським обстрілом. Безпілотник влучив у багатоповерхівку.

Загалом за 25 вересня у місті 20 людей постраждали, а також, на жаль, загинув 14-річний хлопець.