Про наслідки повідомляє місцева влада.

Що відомо про атаку на Київ?

Передусім зазначимо, що за кілька хвилин до 8-ї ранку в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА.

Повітряні сили попереджали про реактивний дрон над столицею.

Згодом мер міста Віталій Кличко уточнив, що в Печерському районі міста безпілотник поцілив у багатоповерхівку. У КМВА додали, що екстрені служби виїхали на місце інциденту.

Уже о 8:26 дали відбій тривоги. Також пізніше стало відомо про одного постраждалого внаслідок падіння БпЛА.

Слід зауважити, що дроновий обстріл триває майже безперервно. Оперативно слідкувати за пересуванням ворожих повітряних цілей ви можете в хронології 24 Каналу.

Де ще фіксували наслідки російських атак?

Ворог вдарив по медзакладу в Запоріжжі. Повідомлялося, що там евакуювали 5 людей. Попередньо, один чоловік отримав легкі травми. Окрім того, окупанти били й по залізничній інфраструктурі Полтавщини.

Загалом же, протягом ночі Київ пережив ще один обстріл: у Солом'янському районі дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також через падіння БпЛА загорілася територія біля нежитлової будівлі, є постраждалий. У Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.