24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті

19:15, 24 вересня

БпЛА к напрямку Житомира з півночі.

19:07, 24 вересня

Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода.

18:52, 24 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.