24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті
БпЛА к напрямку Житомира з півночі. Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода. Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.19:15, 24 вересня19:07, 24 вересня18:52, 24 вересня
БпЛА к напрямку Житомира з півночі.
Швидкісна на ціль на Харківщину з Білгорода.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.