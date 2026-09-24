24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за рухом ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять дрони: відстежуйте тривогу на онлайн-карті