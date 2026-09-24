24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят дроны: следите за тревогой на онлайн-карте

19:15, 24 сентября

19:07, 24 сентября

Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода.

18:52, 24 сентября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.