24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества отслеживает передвижение вражеских воздушных целей.
Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Куда летят дроны: следите за тревогой на онлайн-карте
Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.19:15, 24 сентября19:07, 24 сентября18:52, 24 сентября
Скоростной рейс в Харьковскую область из Белгорода.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Киевской области.