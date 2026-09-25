Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о атаке на Киев
Взрывы в Киеве прогремели примерно в 14:36.
"Киев – реактивные БПЛА над городом. Находитесь в укрытиях", – написали в Военно-воздушных силах за несколько минут до этого.
Впоследствии стало известно, что Россия совершила атаку на Соломенский район столицы.
Произошло попадание БПЛА в офисное здание. В здании поврежден фасад и выбиты окна.
По предварительной информации, на парковке возле офисного здания горят автомобили. К сожалению, обнаружены тела 3 погибших, еще 7 человек пострадали.
Обратите внимание! Обстрел с помощью дронов продолжается почти непрерывно. Оперативно следить за передвижением вражеских воздушных целей вы можете в хронологии 24 Канала.
Напомним, что утром Киев также подвергся российскому обстрелу. Беспилотник попал в многоэтажное здание.
Всего за 25 сентября в городе пострадали 20 человек, а также, к сожалению, погиб 14-летний подросток.