Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о атаке на Киев

Взрывы в Киеве прогремели примерно в 14:36.

"Киев – реактивные БПЛА над городом. Находитесь в укрытиях", – написали в Военно-воздушных силах за несколько минут до этого.

Впоследствии стало известно, что Россия совершила атаку на Соломенский район столицы.

Произошло попадание БПЛА в офисное здание. В здании поврежден фасад и выбиты окна.

По предварительной информации, на парковке возле офисного здания горят автомобили. К сожалению, обнаружены тела 3 погибших, еще 7 человек пострадали.

Обратите внимание! Обстрел с помощью дронов продолжается почти непрерывно. Оперативно следить за передвижением вражеских воздушных целей вы можете в хронологии 24 Канала.

Напомним, что утром Киев также подвергся российскому обстрелу. Беспилотник попал в многоэтажное здание.

Всего за 25 сентября в городе пострадали 20 человек, а также, к сожалению, погиб 14-летний подросток.