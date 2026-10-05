Світ "підсів" на газ із США: як нова монополія вдарить по цінах

Глобальний енергетичний ринок стрімко змінює свої правила гри через геополітичні конфлікти. Те, що мало стати порятунком від однієї кризи, ризикує перетворитися на нову масштабну загрозу для гаманців споживачів.

Чому світ масово переходить на американський газ

Через війну на Близькому Сході та блокування постачань глобальний ринок стає критично залежним від скрапленого природного газу (СПГ) зі США. Лише минулого місяця близько третини всього світового експорту СПГ припадало на Америку, що суттєво перевищує показники минулих років, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Ця тенденція стрімко набирає обертів: якщо у 2022 році частка США становила 20%, то торік – 25%, а зараз сягнула 33%. Очікується, що до кінця десятиліття обсяги постачань подвояться. Це допомогло пом'якшити раптову втрату катарського газу та втримати ціни в Європі й Азії від катастрофічних стрибків, які ми бачили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте надмірна залежність від одного постачальника створює серйозні вразливості для енергетичної безпеки. Потужний сезон ураганів на узбережжі Мексиканської затоки може вивести з ладу ключові експортні заводи, що миттєво спровокує шокові ціни на енергоносії від Лондона до Токіо. Для кінцевого споживача це означатиме різке зростання тарифів на опалення та електроенергію.

Як політики використовують газ для шантажу

Окрім природних катаклізмів, існує величезний політичний ризик. Домінування на ринку дає Вашингтону потужний важіль впливу. Наприклад, Дональд Трамп уже погрожував Південній Кореї економічними наслідками, якщо Сеул відмовиться інвестувати в довгобуд Alaska LNG через сумніви в його рентабельності.

У підсумку, покупці газу ризикують просто проміняти небезпечну залежність від Близького Сходу на тотальну підконтрольність США.

Цікаво! LNG (Liquefied Natural Gas) – це зріджений (скраплений) природний газ (ЗПГ чи СПГ), переважно метан, який охолодили до рідкого стану за температури близько -162°C.

До речі, нещодавно ми писали, що міжнародні енергетичні гіганти погодили інвестиції у розмірі 23 мільярдів доларів США для розширення першого канадського термінала зрідженого природного газу (LNG) у Британській Колумбії. Це рішення дозволить удвічі збільшити потужності підприємства та вивести Канаду в лідери на закордонних ринках