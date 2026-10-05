Почему мир массово переходит на американский газ

Из-за войны на Ближнем Востоке и блокировки поставок глобальный рынок становится критически зависимым от сжиженного природного газа (СПГ) из США. Только в прошлом месяце около трети всего мирового экспорта СПГ приходилось на Америку, что существенно превышает показатели прошлых лет, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Эта тенденция стремительно набирает обороты: если в 2022 году доля США составляла 20%, то в прошлом году – 25%, а сейчас достигла 33%. Ожидается, что к концу десятилетия объемы поставок удвоятся. Это помогло смягчить последствия внезапной потери катарского газа и удержать цены в Европе и Азии от катастрофических скачков, которые мы наблюдали после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако чрезмерная зависимость от одного поставщика создает серьезные уязвимости для энергетической безопасности. Мощный сезон ураганов на побережье Мексиканского залива может вывести из строя ключевые экспортные заводы, что мгновенно спровоцирует шоковые цены на энергоносители от Лондона до Токио. Для конечного потребителя это будет означать резкий рост тарифов на отопление и электроэнергию.

Как политики используют газ для шантажа

Помимо природных катаклизмов, существует огромный политический риск. Доминирование на рынке дает Вашингтону мощный рычаг влияния. Например, Дональд Трамп уже угрожал Южной Корее экономическими последствиями, если Сеул откажется инвестировать в долгострой Alaska LNG из-за сомнений в его рентабельности.

В итоге покупатели газа рискуют просто променять опасную зависимость от Ближнего Востока на тотальную подконтрольность США.

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Интересно! LNG (Liquefied Natural Gas) – это сжиженный природный газ (СПГ), преимущественно метан, охлажденный до жидкого состояния при температуре около -162 °C.

Кстати, недавно мы писали, что международные энергетические гиганты согласовали инвестиции в размере 23 миллиардов долларов США в проект расширения первого канадского терминала сжиженного природного газа (LNG) в Британской Колумбии. Это решение позволит вдвое увеличить мощности предприятия и вывести Канаду в лидеры на зарубежных рынках.