Не лише США та Китай: назвали 10 країн, які контролюють торгівлю у світі

Усього десять країн загалом контролюють світову торгівлю. Саме вони у 2025 році купували й продавали найбільше товарів серед усіх інших держав.

Хто найбільший імпортер світу

За даними Світової організації торгівлі, головними гравцями залишаються США та Китай. Разом із Німеччиною ці дві країни формують значну частку глобального товарообігу, пише Visualcapitalist.

При цьому Китай і США лідирують як за імпортом, так і за експортом товарів. А Німеччина посідає третє місце в обох рейтингах, підтверджуючи свій статус промислового центру Європи.

США у 2025 році були найбільшим імпортером товарів у світі з обсягом у 3,5 трильйона доларів.

Сполучені Штати підтримували світовий споживчий попит, купуючи величезні обсяги товарів у партнерів по всьому світу:

електроніку;

автомобілі;

машинобудівну продукцію;

одяг;

промислові товари тощо.

Китай посів другу сходинку за обсягом імпорту, що склав з 2,6 трильйона доларів. Німеччина опинилася на третій сходинці з обсягом у 1,5 трильйона доларів.

Фото: Найбільші імпортери світу / 24 Канал

Хто найбільший експортер світу

Китай зберіг статус найбільшого експортера у світі торік з обсягом постачань товарів на зовнішні ринки у 3,8 трильйона доларів.

Лідерство країні забезпечує потужна виробнича база, яка випускає широкий спектр продукції – від споживчої електроніки до промислового обладнання для ринків по всьому світу,

– зазначає видання.

США стали другими за обсягами експорту з показником 2,2 трильйона доларів. Тоді як Німеччина посіла третю сходинку з результатом 1,8 трильйона доларів.

Фото: Найбільші експортери у світі / 24 Канал

Чому невеликі країни опинилися серед лідерів

Водночас аналітики зазначають, що не лише великі економіки опинилися серед лідерів торгівлі у 2025 році. Зокрема, особливо помітну роль відіграли Нідерланди та Гонконг.

Нідерланди увійшли в десятку, користуються своїм статусом головних торгівельних воріт до Європи завдяки розвиненій портовій та логістичній інфраструктурі.

Водночас Гонконг зберіг тісний зв’язок із материковим Китаєм, адже понад 40% його експорту спрямовують саме туди.

Зауважте! Також серед лідерів вирізняються Об’єднані Арабські Емірати, які посіли дев’яте місце серед найбільших експортерів світу з показником 707 мільярдів доларів. Країна зуміла поєднати роль великого постачальника енергоресурсів і важливого торгівельного вузла між Азією, Європою та Африкою.

Нагадаємо, Світова організація торгівлі раніше переглянула свій попередній прогноз щодо динаміки глобальної торгівлі товарами у 2025 році. У нових оцінках очікувалося, що обсяги світової торгівлі знизяться на 0,2%, тоді як раніше прогнозувалося зростання на рівні близько 3%.

У разі подальшого ускладнення ситуації СОТ попереджала про ще більш негативний сценарій, за якого світова торгівля могла б скоротитися до 1,5%.

Основною причиною таких змін у прогнозах називали загострення тарифної політики, яке розпочалося за адміністрації Дональда Трампа та вплинуло на глобальні торгівельні потоки.

Крім того, у СОТ зазначали, що зростання торгівельної напруги між США і Китаєм могло суттєво змінити структуру світової торгівлі, посилюючи конкуренцію з боку Китаю щодо інших економік світу.