Україна отримає нову допомогу: скільки коштів надасть країні Світовий банк

Україна отримає кошти від Світового банку. Вони будуть спрямовані на розвиток сфери охорони здоров’я.

Яку нову допомогу отримає Україна

Йдеться про суму у 454 мільйони доларів, передає 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Це підтримає зусилля Уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій,

– повідомив Шмигаль.

Він розповів, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE. Проєкт спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

Фінансування програми здійснюється за допомогою:

уряду Японії;

Світового банку;

гранту від фонду URTF.

THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії,

– пояснив Денис Шмигаль.

Український прем'єр подякував керівництву Світового банку, уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку.