Україна отримає нову допомогу: скільки коштів надасть країні Світовий банк
Україна отримає кошти від Світового банку. Вони будуть спрямовані на розвиток сфери охорони здоров’я.
Яку нову допомогу отримає Україна
Йдеться про суму у 454 мільйони доларів, передає 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Це підтримає зусилля Уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій,
– повідомив Шмигаль.
Він розповів, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE. Проєкт спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.
Фінансування програми здійснюється за допомогою:
- уряду Японії;
- Світового банку;
- гранту від фонду URTF.
THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії,
– пояснив Денис Шмигаль.
Український прем'єр подякував керівництву Світового банку, уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку.