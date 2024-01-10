Могло б бути й краще: Світовий банк спрогнозував яким буде глобальний ВВП у 2024 році
Джерело:Світовий банк
За прогнозами Світового банку у 2024 році зростання глобальної економіки складе 2,4%, тоді як у 2025 році – 2,7%. Це найгірші показники за останні 30 років.
Що прогнозує Світовий банк
Раніше Світовий банк прогнозував, що у 2023 році ріст глобального ВВП складе 2,1%, натомість реальний показник склав – 2,6%.
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Цього року організація очікує, що темпи зростання глобальної економіки становитимуть 2,4%, а вже у 2025 році – 2,7% на тлі скорочення інфляції та пом'якшення грошово-кредитної політики.Це найнижчі показники за останніх три десятиліття.
З одного боку, світова економіка перебуває у кращому становищі, ніж рік тому: ризик глобальної рецесії знизився, багато в чому завдяки силі економіки США. Проте геополітична напруженість, що зростає, може створити нові короткострокові небезпеки для світової економіки,
– пояснили у Світовому банку.
Очікується, що ВВП країн, які розвиваються, зросте на 3,9% цього року. Це на понад 1% нижче середнього показника попередніх 10 років.
Після розчаровуючих результатів минулого року темпи зростання в країнах з низькими доходами повинні становити 5,5%, що нижче, ніж очікувалося раніше,
– пишуть в установі.
Прогноз для України
Світовий банк також оновив прогноз на найближчі роки щодо зростання ВВП України:
- 2023 рік – 4,8%;
- 2024 рік – 3,2%;
- 2025 рік – 6,5%.