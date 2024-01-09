Військова допомога від Естонії

Естонська прем'єр-міністрка Кая Каллас закликала й інші країни Європи та Північної Америки унаслідувати цей приклад.

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Кая Каллас Прем'єр-міністрка Естонії Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні.

Також вона нагадала, що починаючи з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро та додала, що це і для безпеки її країни.

Окрім військової допомоги країна також виділятиме для України фінансування на суму 14 мільйонів євро на рік. Ці кошти мають бути спрямовані на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Зверніть увагу! На думку політикині, багато людей вже звикли до війни в Україні й тому це гальмує прийняття необхідних рішень. Через це потрібно провести роз'яснювальну роботу серед країн аби нагадати, чому варто допомагати Україні.

Ірландія погіршила умови для біженців

З 29 січня в Ірландії для нових українських біженців змінять умови перебування в країні. Зокрема ті, хто проживає у державному житлі отримуватимуть 38,80 євро на тиждень замість 220 євро.

Отримувати повний розмір соцдопомоги українці зможуть лише після того, як переїдуть на орендоване житло. До слова жити у державному можна буде не більше 90 днів.