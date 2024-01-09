Ірландія змінила умови для біженців
В січні 2024 року уряд Ірландії зменшить допомогу для тих, хто проживає в державному житлі з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Про це влада країни повідомляла ще у грудні минулого року.
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Лише після переїзду українців з безкоштовного житла до орендованого, вони зможуть подати заявку на отримання повного обсягу соцвиплат.
Зміни наберуть чинності з 29 січня й не стосуватимуться тих, хто вже отримав тимчасовий захист в Ірландії раніше.
Фінляндія заплатить українцям, щоб вони виїхали з країни
З 1 січня Фінляндія платитиме біженцям, які подали заяву на добровільне повернення в Україну менш ніж за 30 днів після першого негативного рішення щодо притулку або відкликання заяви. Сума становитиме 5 300 євро, але якщо подати заяву після 30 днів, розмір допомоги зменшується до 2 тисяч євро.
Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів,
– повідомили в уряді.
Гроші можна витратити на:
- дорогу;
- освіту;
- відкриття бізнесу.