Індекс світових цін знизився

У грудні 2023 року індекс світових цін на продовольство в середньому був на рівні 118,5 пункту – це на 1,5% менше, ніж у листопаді та на 10,1% нижче ніж попереднього року.

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У порівнянні з листопадом індекс цін на зернові культури зріс на 1,5% через логістичні збої, які заважали поставкам з основних країн експортерів. Проте цей показник все одно на 15,4% нижчий за середній 2022 року.

Також у грудні зріс індекс цін на молочні продукти (+1,6%), хоча це все одно менше на 16,1% ніж цього ж місяця попереднього року.

Місячне зростання було зумовлене вищими ціновими котируваннями на масло та сир, підкріпленими великими внутрішніми продажами в Західній Європі напередодні святкового сезону. Водночас високий світовий попит на імпорт призвів до зростання обсягів сухого незбираного молока на міжнародному ринку,

– написали у FAO.

Також в організації повідомили, що ціни на продовольство зросли після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи та введення нових обмежень на торгівлю рисом в Індії.

Нагадаємо! Індекс продовольчих цін FAO – це середній показник динаміки міжнародних цін га п’ять основних продовольчих товарних груп.

До слова у 2022 році світові ціни на продовольство виросли на 14,3%.