Индекс мировых цен снизился

В декабре 2023 года индекс мировых цен на продовольствие в среднем был на уровне 118,5 пункта – это на 1,5% меньше, чем в ноябре и на 10,1% ниже, чем в прошлом году.

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По сравнению с ноябрем индекс цен на зерновые культуры вырос на 1,5% из-за логистических сбоев, мешавших поставкам из основных стран экспортеров. Однако этот показатель все равно на 15,4% ниже среднего 2022 года.

Также в декабре вырос индекс цен на молочные продукты (+1,6%), хотя это все равно меньше на 16,1%, чем в этом же месяце предыдущего года.

Месячный рост был обусловлен более высокими ценовыми котировками на масло и сыр, подкрепленными большими внутренними продажами в Западной Европе накануне праздничного сезона. В то же время высокий мировой спрос на импорт привел к росту объемов сухого цельного молока на международном рынке,

– написали в FAO.

Также в организации сообщили, что цены на продовольствие выросли после ухода России из Черноморской зерновой инициативы и введения новых ограничений на торговлю рисом в Индии.

Напомним! Индекс продовольственных цен FAO – это средний показатель динамики международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

К слову, в 2022 году мировые цены на продовольствие выросли на 14,3%.