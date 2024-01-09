Ирландия изменила условия для беженцев

В январе 2024 правительство Ирландии уменьшит помощь для проживающих в государственном жилье с 220 евро до 38,80 евро в неделю. Об этом власти страны сообщали еще в декабре прошлого года.

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Только после переезда украинцев из бесплатного жилья в арендуемое, они смогут подать заявку на получение полного объема соцвыплат.

Обратите внимание! Жилье от государства для украинцев будет теперь доступно для проживания всего на 90 дней. Далее они должны искать арендованное жилье.

Изменения вступят в силу с 29 января и не будут касаться тех, кто уже получил временную защиту в Ирландии раньше.

Напомним! С 1 ноября по 20 декабря 2023 года в Ирландию прибыло 3 740 украинских беженцев, нуждавшихся в помощи. В среднем за неделю в страну прибывало по 484 – 702 человека.

Финляндия заплатит украинцам, чтобы они уехали из страны

С 1 января Финляндия будет платить беженцам, подавших заявление на добровольный возврат в Украину менее чем через 30 дней после первого негативного решения относительно убежища или отзыва заявления. Сумма будет составлять 5 300 евро, но если подать заявление после 30 дней, размер пособия уменьшается до 2 тысяч евро.

Новый регламент заменит предыдущий, срок действия которого истекает в конце 2023 года. Новый регламент реализует обязательство правительственной программы по предоставлению субсидии на добровольный возврат, чтобы стимулировать скорейший выезд из страны и отказ от обжалования решения о предоставлении убежища. Также была поставлена цель гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов,

– сообщили в правительстве.

Деньги можно потратить на: