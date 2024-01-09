Ирландия изменила условия для беженцев

В январе 2024 правительство Ирландии уменьшит помощь для проживающих в государственном жилье с 220 евро до 38,80 евро в неделю. Об этом власти страны сообщали еще в декабре прошлого года.

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Только после переезда украинцев из бесплатного жилья в арендуемое, они смогут подать заявку на получение полного объема соцвыплат.

Изменения вступят в силу с 29 января и не будут касаться тех, кто уже получил временную защиту в Ирландии раньше.

Финляндия заплатит украинцам, чтобы они уехали из страны

С 1 января Финляндия будет платить беженцам, подавших заявление на добровольный возврат в Украину менее чем через 30 дней после первого негативного решения относительно убежища или отзыва заявления. Сумма будет составлять 5 300 евро, но если подать заявление после 30 дней, размер пособия уменьшается до 2 тысяч евро.

Новый регламент заменит предыдущий, срок действия которого истекает в конце 2023 года. Новый регламент реализует обязательство правительственной программы по предоставлению субсидии на добровольный возврат, чтобы стимулировать скорейший выезд из страны и отказ от обжалования решения о предоставлении убежища. Также была поставлена цель гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов,
– сообщили в правительстве.

Деньги можно потратить на:

  • дорогу;
  • образование;
  • открытие бизнеса.